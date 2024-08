Com o retorno de Matheus Felipe, mas ainda sem Lourenço, Ceará viaja para Manaus; veja relacionados

A delegação do Ceará seguiu para Manaus nesta sexta-feira (30) de olho no duelo contra o Amazonas, domingo, pela 24ª rodada da Série B. A novidade no elenco foi o zagueiro Matheus Felipe.

Depois de desfalcar o Vovô por duas rodadas por conta de um edema muscular na coxa direita, o defensor retorna e deve ser reconduzido ao time titular, como capitão. A defesa contará ainda com o lateral-direito Rafael Ramos, recuperado de uma virose.

Estão fora porque seguem em tratamento junto ao departamento médico o volante Lourenço, que trata uma luxação no ombro direito, além de Ramon Menezes, que deixou o gramado no intervalo do jogo contra o Novorizontino-SP, por sentir um desconforto na panturrilha.

Recém-contratado, o atacante Rafinha, que veio da Tombense-MG, também não seguiu para Manaus. Ele foi regularizado na quinta-feira (29) e poderia estrear, mas só deve fazer isso em casa, contra o Operário-PR, na rodada seguinte.

O técnico Léo Condé relacionou 22 jogadores para a partida contra o Amazonas no Estádio Carlos Zamith, às 16 horas de domingo. O Alvinegro vai tentar a terceira vitória consecutiva na competição.

Veja relacionados do Ceará para enfrentar o Amazonas: