Dentinho pode fazer sua estreia pelo Amazonas diante do Ceará, após quase dois anos parado

Após quase dois anos sem jogar, o atacante do Amazonas, Dentinho, pode fazer sua estreia na partida contra o Ceará. Anunciado em abril deste ano e com nome registrado no BID da CBF apenas nesta sexta-feira (30), o atleta estava impedido de atuar, pois a janela de transferências já havia se fechado quando foi oficializado pelo time do norte.

Curiosamente sua última atuação em campo aconteceu no dia 10 de setembro de 2022, quando defendia as cores do Ceará. Pelo Vovô foram nove jogos e nenhum gol marcado. É provável que o jogador de 35 anos não jogue os 90 minutos, mas apareça no plantel do técnico Rafael Lacerda.

Legenda: Dentinho vestiu a camisa do Ceará na temporada de 2022 Foto: Felipe Santos / Ceará

Amazonas e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro Série B neste domingo (1), às 16 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia. O time cearense ocupa a quinta posição, já a Onça é a 12ª colocada do torneio.