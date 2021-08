Programação das Olimpíadas hoje: confira os horários desta terça-feira (03)

O calendário olímpico para o Brasil será recheado nesta terça-feira (02). As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze disputam medalha para o país na vela. Além disso, o vôlei masculino e o futebol masculino representam o esporte coletivo na fase mata-mata dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares e SporTV).

Programação - Madrugada

Vela: 470 feminino – Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan (BRA) – 00h05

Vela: 49er FX feminino (medal race) – Martine Grael e Kahena Kunze (BRA) – 02h33

Vela: 470 masculino – Henrique Haddad e Bruno Bethlem (BRA) – 02h35

Atletismo: 400m com barreiras masculino (final) – Alison dos Santos (BRA) 00h20

Vôlei masculino: Japão x Brasil – 01h

Programação - Manhã

Futebol masculino: México x Brasil – 05h

Boxe: Beatriz Ferreira (BRA) x Raykhona Kodirova (UZB) – 05h

Boxe: Wanderson Oliveira (BRA) x Andy Cruz (CUB) – 06h18

Boxe: Abner Teixeira (BRA) x Julio La Cruz (CUB) – 06h50

Ginástica artística: Trave de equilibro feminino (final) – Flavia Saraiva (BRA) – 05h48

Hipismo: Salto – Luiz Francisco Azevedo (BRA) – 07h

Hipismo: Salto – Marlon Zanotelli (BRA) – 07h

Hipismo: Salto – Rodrigo Pessoa (BRA) – 07h

Hipismo: Salto – Yuri Mansur (BRA) – 07h

Atletismo: 110m com barreiras masculino – Gabriel Constantino (BRA) – 07h10

Atletismo: 110m com barreiras masculino – Eduardo de Deus (BRA) – 07h10

Atletismo: 110m com barreiras masculino – Rafael Pereira (BRA) – 07h10

Atletismo: Arremesso de peso masculino – Darlan Romani (BRA) – 07h15

Atletismo: Salto com vara masculino (final) – Thiago Braz (BRA) - 07h20

Programação - Noite

Maratona aquática: 10km feminino – Ana Marcela Cunha (BRA) – 18h30

Skate: Park feminino – Dora Varella (BRA) – 21h

Skate: Park feminino – Isadora Pacheco (BRA) – 21h

Skate: Park feminino – Yndiara Asp (BRA) - 21h

Atletismo: Declato – 100m – Felipe dos Santos (BRA) – 21h

Atletismo: Declato – Salto em distância – Felipe dos Santos (BRA) – 21h35

Atletismo: Declato – Arremesso de peso – Felipe dos Santos (BRA) – 23h40