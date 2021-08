Brasil x Japão no vôlei masculino: confira horário e onde assistir

O Brasil entra em quadra na madrugada desta terça-feira (03), às 01h (horário de Brasília), contra o Japão, em duelo válido pelas quartas de final do vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece na Ariake Arena, em Tóquio. A partida contará com transmissão do Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV).

O vencedor de Brasil x Japão enfrentará o vencedor de Comitê Olímpico Russo (ROC) x Canadá.

Ficha técnica

Brasil x Japão - quartas de final do vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Local: Ariake Arena, em Tóquio (JAP)

Horário: 01h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV