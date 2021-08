Wanderson de Oliveira perde para bicampeão mundial Andy Cruz e se despede dos Jogos Olímpicos

O brasileiro Wanderson de Oliveira está eliminado dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta terça-feira (03), o boxeador peso-leve (até 63kg) perdeu para o bicampeão mundial e pan-americano Andy Cruz, de Cuba, por decisão dividida (4-1), nas quartas de final da modalidade.

O representante do Time Brasil eliminou, antes de chegar às quartas de final, Wessan Salamana, do time de Refugiados do COI, e o bielorrusso Dzmitry Asanau.

A luta

Wanderson de Oliveira iniciou o combate de maneira agressiva, porém, rapidamente perdeu o controle para o bicampeão mundial e pan-americano Andry Cruz. Os diretos e cruzados de direita foram os pontos determinantes para a conquista da luta em favor do cubano.

O brasileiro partia para cima de Andy Cruz, mas o cubano esquivava dos golpes de Wanderson de Oliveira, aplicando contra-goples importantes. Na decisão dos juízes, vitória do cubano.