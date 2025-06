Prestes a assinar rescisão, Pol Fernandez não treina pelo Fortaleza; Sasha trabalha em campo

Com a definição de que não seguirá no Fortaleza para o restante da temporada, Pol Fernandez já não treino com o restante do elenco. O volante não apareceu em campo no trabalho desta segunda-feira (9) e deve assinar a rescisão antes da partida contra o Santos, na quinta-feira (12).

O destino de Pol tende a ser a Argentina. Algumas equipes já conversam com o staff dele e o Fortaleza deve receber uma compensação financeira pela liberação. A atual janela de transferências fecha nesta terça (10), por isso a concretização de uma transferência do argentino só deve ocorrer em julho.

Além de Pol, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan também não treinou com o elenco nesta segunda e é outro nome que deve deixar o Pici na próxima janela de transferências, que inicia em 10 de julho. O contrato dele com o Fortaleza vai até abril de 2027.

O atacante Moisés (lesão na coxa esquerda) e o volante Matheus Rossetto (estiramento panturrilha direita) seguem sob os cuidados do departamento médico e por isso também não foram a campo.

Trabalhos físicos

Quem apareceu no gramado com chuteiras foi Lucas Sasha. Se recuperando de uma fratura no braço direito, o volante já faz trabalhos físicos em campo, ainda evitando o contato físico. O processo é parte da transição.

A previsão de retorno do camisa 88, que precisou de uma intervenção cirúrgica, tinha previsão inicial de retorno para dois meses, já contando a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

Bruninho, que também estava no departamento médico tratando um estiramento na posterior da coxa direita, também voltou a treinar em campo e deve aparecer no boletim médico de quinta como na fase de transição.