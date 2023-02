Presidente Vargas (PV) terá sistema de reconhecimento facial de torcedores; veja detalhes

Um dos símbolos do esporte cearense, o estádio Presidente Vargas (PV) dará um novo passo em prol da segurança em eventos: um sistema de reconhecimento facial de torcedores. O serviço conta com 100 câmeras integradas em um banco de dados e está em processo final de instalação.

O Diário do Nordeste apurou que o valor total investido é de R$ 400 mil, envolvendo software, sala de operação e circuito de TV. A tecnologia é da empresa chinesa Hikvision, referência mundial no segmento.

A proposta principal é identificar indivíduos envolvidos em casos de violência, além de prevenir crimes. Por isso, o sistema será conectado com as forças de segurança do Estado para alimentação do acervo. Assim, quando um infrator é identificado, um alerta é emitido.

O reconhecimento facial também serve para coagir ações futuras. Em um jogo, por exemplo, se uma pessoa comete um delito, para além da identificação imediata, há uma listagem para novos eventos. Logo, se houver a tentativa de entrada em uma nova partida, a segurança será acionada.

Vanguarda do PV

Legenda: O PV foi reformado em 2022, com investimento de R$ 2 milhões no gramado de jogo Foto: Fabiane de Paula / SVM

O PV será o único estádio do futebol cearense, e um dos pioneiros do Brasil, com esse sistema de segurança. Reinaugurado em maio de 2022, após ser utilizado como Hospital de Campanha na pandemia de Covid-19, o local recebeu uma intensa reforma e um novo gramado.

Em 2023, inicia o ano como a principal praça esportiva disponível - enquanto a Arena Castelão faz a revitalização no campo - e concentra os compromissos de equipes como Ceará e Fortaleza.

A capacidade total de público é de 20.166 espectadores. O próximo evento marcado para o estádio Presidente Vargas será o Clássico-Rei, na próxima terça-feira (7), às 21h35, pelo Estadual.