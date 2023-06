Presidente do Ceará revela interesse de clube brasileiro em Erick e tenta renovação com jogador

O presidente do Ceará, João Paulo, em entrevista para o CearáCast, na tarde desta quinta-feira (1), comentou sobre o desejo do clube em renovar com o atacante Erick, artilheiro da equipe alvinegra na temporada. Segundo o presidente, houve um interesse inicial do São Paulo no jogador. Na oportunidade, João Paulo ainda negou ter recebido propostas por outros atletas.

"Até agora não chegou nada para nenhum jogador, na verdade, eu vi sondagens pela imprensa em relação ao Erick. Vi que o São Paulo teve interesse no Erick, mas até então não teve nenhuma procura, não teve nenhuma proposta de fato e assim, a gente está trabalhando para segurar, obviamente", disse João Paulo.

Visto como uma peça importante na equipe comandada por Eduardo Barroca, o presidente do clube alvinegro falou sobre o desejo de renovar com Erick e demonstrou estar confiante na permanência do atacante.

“O Erick tem contrato até o final do ano, ele é atleta do Ceará, então a gente ta buscando mantê-lo para a próxima temporada. Estou buscando ai uma renovação. Estou muito seguro em relação à permanência dele no elenco para 2023, a não ser que procurem o clube e paguem a multa, ai, realmente, não tem o que fazer. Mas ele está com a cabeça boa, a ideia dele é continuar no Ceará e a nossa ideia é que ele fique mais uma temporada", disse.

ELENCO QUE AGRADA

João Paulo aproveitou a oportunidade para comentar sobre sua satisfação com o elenco e sobre possíveis contratações na nova janela de transferências, que abre no próximo dia 3 de julho.

"Com relação ao elenco eu estou satisfeito sim, acho que a gente precisa corrigir alguns pontos. Até tenho conversado com o Barroca sobre isso e a ideia é trazer mais duas ou três peças para vim a somar, trazer agora no início da janela. A gente está analisando, eu prefiro não cometar sobre posição até porque a gente sabe que as vezes não da certo e aí gera aquela cobrança, aquela coisa..."

