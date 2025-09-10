Diário do Nordeste
Presidente do Ceará, João Paulo participa ao vivo do Jogada 1º Tempo; acompanhe

João Paulo Silva comenta sobre o momento do Ceará na Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:10)
Jogada
Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará
Foto: Fabiane de Paula/SVM

João Paulo Silva, presidente do Ceará, concede entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo desta quarta-feira (10), falando sobre o momento do Ceará na Série A do Brasileirão e sobre bastidores do Alvinegro de Porangabuçu.

Com a janela de transferências fechada, o Ceará já tem o seu elenco montado para a reta final do Campeonato Brasileiro. Durante o último período de contratações, o Vovô acertou a chegada de mais cinco reforços, para o meio-campo e para o ataque.

Foto de Vina, jogador do Ceará, que deve disputar seis jogos em agosto, entre Série A do Brasileirão e Copa do Nordeste
Legenda: Vina, jogador do Ceará, em chegada ao aeroporto
Foto: Kid Júnior/SVM

João Paulo comentará no programa sobre as chegadas de Vinícius Zanocelo, Vina, Rodriguinho, Paulo Baya e Lucca, nomes anunciados pelo Ceará na última janela. Destes, apenas Vinícius Zanocelo e Lucca ainda não fizeram suas estreias.

O Ceará ocupa atualmente a 11ª posição na tabela de classificação da Série A do Brasileirão, somando 26 pontos em 21 rodadas disputadas. O clube se prepara para enfrentar o Vasco no próximo domingo (14), no Rio de Janeiro (RJ).

O Jogada 1º Tempo começa às 11h e é exibido na rádio Verdinha FM, 92.5, na televisão TV Diário, canal 22, e no canal do Jogada no YouTube.

ASSISTA À ENTREVISTA AO VIVO

