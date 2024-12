Presidente do Ceará evita especular contratação de Vina: 'Não houve nenhum contato'

João Paulo Silva, presidente reeleito do Ceará, falou sobre Vina em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (2). O nome do meia-atacante, querido da torcida alvinegra, tem sido especulado no time para a temporada de 2025, na Série A.

"Não houve nenhum contato nesse momento. A gente sabe do amor que o Vina tem, eu tenho um carinho grande por ele. Ele foi um dos jogadores que nos ajudou a mudar de patamar, tanto que foi um dos destaques do Brasileirão. Não sei como ele está, a questão de contrato. Até o momento, não houve um contato sobre uma possível vinda dele. Eu não descarto, mas não posso falar que as coisas vão acontecer nesse sentido para não gerar expectativas", reforçou João Paulo Silva.

Na temporada 2023/24, o jogador defendeu o Al-Hazem. Antes, o atleta passou por Grêmio (2023) e Ceará (2020 a 2023). O atleta foi emprestado ao Al Jubail, equipe da segunda divisão da Liga Saudita. O jogador de 33 anos é admirado pela torcida e comemorou o acesso do time.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: