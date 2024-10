Ex-Ceará, Vina celebra volta de Luiz Otávio: 'Como é bom te ver em campo, Capitão!'

Vina celebrou o retorno do ex-companheiro de time, Luiz Otávio, após o zagueiro do Ceará ficar quase um ano longe dos gramados. O atleta não atuava pela equipe desde novembro de 2023 e entrou em campo na vitória diante da Ponte Preta, neste sábado (12), pela Série B. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão. O meia, que atua no futebol árabe, se manifestou nas redes sociais.

Na temporada 2023/24, Vina defendeu o Al-Hazem. Antes, o atleta passou por Grêmio (2023) e Ceará (2020 a 2023). O atleta foi recentemente emprestado ao Al Jubail, equipe da segunda divisão da Liga Saudita. O jogador de 33 anos é admirado pela torcida e continua acompanhando o time cearense de longe.

"Como é bom te ver de volta em campo, Capitão! Deus abençoe, meu irmão!", escreveu o jogador. "Eu te prometo nunca abandonar", completou. O trecho faz referência a uma música da torcida alvinegra.

Legenda: Vina celebra retorno de Luiz Otávio, ex-companheiro no Ceará. Foto: Reprodução/Instagram Vina

Luiz Otávio entrou em campo aos 46 minutos do segundo tempo. O zagueiro recebeu a braçadeira de capitão dada por Richardson e foi apoiado pela torcida, que vibrou bastante na arquibancada com o retorno. O atleta não atuava desde 25 de novembro de 2023, após se lesionar no duelo contra o Juventude, pela Série B.

O Ceará venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Lucas Mugni. Com o resultado, o Alvinegrou colou no G-4, na quinta posição, e chegou aos 48 pontos. O próximo desafio será contra o Ituano, fora de casa, no sábado (19).