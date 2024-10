Luiz Otávio comemora retorno aos gramados pelo Ceará: 'estou voltando em um momento importante'

O zagueiro Luis Otávio voltou a jogar pelo Ceará depois de quase um ano longe dos gramados. Ele entrou em campo neste sábado (12), em vitória do Vovô por 1 a 0 diante da Ponte Preta, no Castelão pela 31ª rodada da Série B, aos 46 do 2º tempo no lugar de João Pedro.

Foram 7 minutos em campo e com a braçadeira de capitão, dada a ele por Richardson logo ao entrar. Ele foi ovacionado pela torcida e ajudou o Vovô a sair com a vitória pela Série B.

Ao fim da partida, Luiz Otávio comemorou o retorno e a vitória.

"É o que eu quero viver e escolhi para fazer. Eu me dediquei tanto e estou voltando em um momento importante. Estou sempre muito ativo porque eu amo isso daqui. Aprendi a amar e encarnei o Ceará no coração. Sempre estivemos vivos, na luta, e a energia do que fazemos no dia a dia, vamos buscar esse acesso até o final.", disse ele.

Luiz Otávio não jogava desde 25 de novembro de 2023, pela última rodada da Série B, contra o Juventude no PV. Ele sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e fez cirurgia no início desta temporada, só retornando agora.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 48 pontos e está 2 do Mirassol, 4º colocado. O Vozão volta a jogar no dia 19, contra o Ituano, fora de casa, às 17 horas, pela 32ª rodada.