Análise: Ceará vence partida obrigatória e entrada no G4 passa por conquistar pontos fora de casa

Foi no sufoco, mas o Ceará venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no Castelão na tarde deste sábado (12). A atuação foi longe de ser a esperada para quem enfrentava uma equipe fraca, que luta para não cair e como visitante é uma das piores. O Ceará teve mais volume de jogo, desperdiçou chances de ampliar, foi deixando o jogo perigoso e quase sofreu o empate aos 53.

Mas venceu, e com o tropeço do Mirassol, que perdeu para o Santos, está apenas 2 pontos do G4. Agora, com dois jogos fora de casa - Ituano no dia 19 e Santos no dia 22 - uma possível entrada no G4 passa por pontuar fora. Esse será o grande desafio, de um time que perdeu as últimas 3 partidas como visitante (Chapecoense, Coritiba e Sport).

Mas agora não tem jeito. O time de Condé precisará de pontos fora de casa, de buscar vitórias. Olhando a tabela, o adversário mais acessível é o Ituano: 18º com 31 pontos e lutando contra o rebaixamento. O desempenho em casa melhorou, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mas se o Ceará quiser subir, ele precisa vencer o time de Itu.

Legenda: O Ceará desperdiçou chances de gol no 1º tempo para ampliar o placar Foto: LC MOREIRA / SVM

Já contra o Santos, muito mais qualificado, o Vovô pode fazer um jogo mais conservador, e jogar a pressão para o time da Vila, já que a torcida vive às turras com o técnico Fábio Carille, mesmo com a liderança da Série B. O Santos tem vencido em casa, mas sempre no sufoco também.

Para continuar na luta pelo acesso, o Vovô precisa voltar com pelo menos 3 pontos na bagagem, e vencer os dois jogos seguidos em casa, contra Paysandu e Avaí. Em casa o Ceará é muito forte e deve conquistar os pontos que precisa, terá 3 jogos ainda como mandante - o outro é o América, na penúltima rodada.

Atuações

O Ceará fez uma pressão inicial interessante na Ponte Preta, mas desperdiçou jogadas demais, com Erick Pulga e Lucas Rian, bastante acionados. Outra vez Pulga não fez um bom jogo. Ele está desperdiçando jogadas demais no um contra um, seu forte.

Legenda: O Ceará venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no Castelão ela Série B Foto: LC MOREIRA / SVM

Rian substitiu Saulo e fez uma partida apenas regular. Tentou muito e errou muito, quase como Saulo faz.

O sistema defensivo esteve bem, principalmente Richardson, que desarmou muito, saiu para o jogo quando preciso. Substituiu bem De Lucca.

Mugni também voltou bem, distribuindo o jogo, e fez o gol da vitória. Quando cansou saiu.

Aylon foi muito marcado e teve só uma chance de fazer seu gol, parando no goleiro.

No mais, a equipe mostrou uma dificuldade imensa de definir o jogo quando estava 1 a 0, deixando o jogo perigoso. E aos 53, em um erro quase fatal de Tallison quase coloca tudo a perder. Ele perdeu a bola no ataque, na grande área - poderia ter passado a bola para Andrey - mas errou e permitiu o contra-ataque da Ponte. O gol só não saiu porque Bruno Ferreira salvou na primeira, e no rebote, Elvis isolou. Tallison parece muito ansioso, afobado e precisa soltar mais a bola, ser menos individualista.