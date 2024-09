Vina é oferecido ao Ceará e clube avalia contratação do meia; veja detalhes

Vina, meia-atacante do Al-Hazm, tem interesse em retornar ao Ceará nesta janela e foi oferecido recentemente ao clube alvinegro, conforme apuração do Diário do Nordeste. O Vovô avalia a possibilidade de avançar pela contratação do jogador de 33 anos.

O Diário do Nordeste apurou que Vina tem muito interesse em retornar a Porangabuçu para defender o Ceará no restante da temporada, o que ajudaria a negociar um valor salarial mais adequado à realidade do Vovô.

Em contato com o Diário do Nordeste, o staff do atleta confirmou a situação entre Vina e Ceará e ressaltou que o atleta deseja voltar a vestir a camisa do Vovô.

Legenda: Vina comemora gol contra o Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

O clube avalia a possibilidade de retorno do meia-atacante, mas precisará correr contra o tempo caso opte por seguir adiante com o negócio, tendo em vista os prazos de encerramento da janela de transferência.

Caso Vina rescinda o seu contrato com o Al-Hazm até o último dia da janela de transferência (segunda-feira, 2 de setembro), ele pode se transferir para o Ceará como agente livre mesmo depois do fechamento da janela.

Para que isso aconteça, a rescisão de Vina com o Al-Hazm precisa de fato ser registrada dentro do período da janela de transferência. Além disso, o Ceará tem apenas até o dia 9 de setembro para registrar novos jogadores na Série B do Brasileirão, ou até o dia 20 de setembro para substituir até no máximo oito atletas dentre os anteriormente inscritos.

Legenda: Vina comemora gol pelo Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Nos últimos meses, Vina tem utilizado as suas redes sociais para manter contato com a torcida do Ceará e demonstrar o seu interesse em retornar ao clube. Ele defendeu o Vovô entre 2020 e 2023, somando 168 jogos, 46 gols e 31 assistências.

Atualmente o jogador pertence ao Al-Hazm, da Arábia Saudita. Com a camisa do time, são 22 partidas e dois gols marcados. O último jogo disputado pela equipe saudita foi no dia 20 de abril de 2024, há cerca de quatro meses.