Presidente da CBF desabafa após derrota da Seleção Brasileira; veja vídeo

Samir Xaud criticou a arbitragem na derrota para a Bolívia nas Eliminatórias

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:55)
Jogada
Legenda: Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), criticou veementemente a atuação da arbitragem na derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia, na última terça-feira (9), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“É uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Desculpa a palavra, mas foi uma verdadeira várzea. Fica difícil jogar contra 14 homens. Espero que a Conmebol tome providências. [...] O que vimos desde a chegada foi o antijogo. Jogamos contra a arbitragem, contra os gandulas, murchando as bolas. Uma verdadeira várzea”, disse Xaud após o jogo.

VEJA O VÍDEO

Dentro de campo, o Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0. Os bolivianos conseguiram classificação para a repescagem da Copa do Mundo, enquanto o Brasil já estava classificado para a próxima edição do Mundial, que será disputado em 2026.

