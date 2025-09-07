Diretor de competições da CBF anuncia reformulação da Copa do Nordeste para 2026
Edição de 2025 foi marcada por jogos encaixados em 'buracos' no calendário, durando 229 dias, de 21 de janeiro até 6 de setembro
O diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, revelou que a Copa do Nordeste será reformulada para 2026. Ele anunciou a mudança após o encerramento da edição de 2025, neste sábado (6), após o Bahia vencer o Confiança por 5 a 0 e conquistar o título.
“Temos hoje o vice-presidente da CBF, que é o José Vanildo, que coordena um trabalho de reformulação da Copa do Nordeste. Ou seja. Tem novidade que está por vir no calendário e a gente em breve deve divulgar. Tudo isso é fruto do trabalho da gestão do Samir Xaud [presidente da CBF], que está vindo com um monte de novidades legais no nosso calendário”.
Em seguida, ele destacou a importância da Copa do Nordeste no calendário.
“Primeiramente parabenizar todos os clubes que participaram desta edição. É uma competição que já está consolidada. Não podemos deixar de registrar também a campanha magnífica do Confiança. Uma belíssima temporada, chegou na final com muito mérito. E parabenizar o Bahia, que foi o campeão e provou isso dentro de campo com dois resultados sólidos nas partidas de ida e volta”, declarou.
Comissão definirá novo regulamento
Em outubro, a CBF divulgará o calendário do futebol brasileiro para 2026 e a Copa do Nordeste terá uma nova fórmula definida. Segundo o jornalista Cássio Zirpoli, uma comissão de 5 federações definirá a fórmula de disputa: José Vanildo (Federação do Rio Grande do Norte, que será o mentor), Mauro Carmélio (Federação Cearense de Futebol), Michelle Ramalho (Federação Paraibana de Futebol), Felipe Omena Feijó (Federação Alagoana de Futebol) e Milton Dantas (Federação Sergipana de Futebol).
Se em 2026 a CBF promete valorização, este ano a competição não teve calendário fixo. Os jogos e as fases foram 'espaçados', e a Copa do Nordeste encaixada em 'buracos' no calendário, durando incríveis 229 dias, de 21 de janeiro até 6 de setembro.
A fórmula de disputa desde ano teve uma fase preliminar com 8 clubes e uma fase de Grupos com 16 (com 7 rodadas em turno único).
A fase final foi disputada com 8 times em jogo único até a decisão, que foi de ida e volta.
Contratos encerrados
Os direitos de transmissão da Copa do Nordeste terão que ser renegociados para 2026. Os contratos com todas as emissoras foram encerrados. Em 2025, a Copa do Nordeste pagou aos clubes o valor de R$ 51,18 milhões.