Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Diretor de competições da CBF anuncia reformulação da Copa do Nordeste para 2026

Edição de 2025 foi marcada por jogos encaixados em 'buracos' no calendário, durando 229 dias, de 21 de janeiro até 6 de setembro

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:03)
Jogada
Legenda: A Copa do Nordeste será reformulada em 2026
Foto: Divulgação / CBF

O diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, revelou que a Copa do Nordeste será reformulada para 2026. Ele anunciou a mudança após o encerramento da edição de 2025, neste sábado (6), após o Bahia vencer o Confiança por 5 a 0 e conquistar o título.

“Temos hoje o vice-presidente da CBF, que é o José Vanildo, que coordena um trabalho de reformulação da Copa do Nordeste. Ou seja. Tem novidade que está por vir no calendário e a gente em breve deve divulgar. Tudo isso é fruto do trabalho da gestão do Samir Xaud [presidente da CBF], que está vindo com um monte de novidades legais no nosso calendário”.

Em seguida, ele destacou a importância da Copa do Nordeste no calendário. 

“Primeiramente parabenizar todos os clubes que participaram desta edição. É uma competição que já está consolidada. Não podemos deixar de registrar também a campanha magnífica do Confiança. Uma belíssima temporada, chegou na final com muito mérito. E parabenizar o Bahia, que foi o campeão e provou isso dentro de campo com dois resultados sólidos nas partidas de ida e volta”, declarou.

Legenda: O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste de 2026, eliminando Fortaleza e Ceará nos mata-matas
Foto: Divulgação / CBF

Comissão definirá novo regulamento

Em outubro, a CBF divulgará o calendário do futebol brasileiro para 2026 e a Copa do Nordeste terá uma nova fórmula definida. Segundo o jornalista Cássio Zirpoli,  uma comissão de 5 federações definirá a fórmula de disputa: José Vanildo (Federação do Rio Grande do Norte, que será o mentor),  Mauro Carmélio (Federação Cearense de Futebol), Michelle Ramalho (Federação Paraibana de Futebol), Felipe Omena Feijó (Federação Alagoana de Futebol) e Milton Dantas (Federação Sergipana de Futebol).

Veja também

teaser image
Jogada

Bahia atropela o Confiança e é pentacampeão da Copa do Nordeste em 2025

Se em 2026 a CBF promete valorização, este ano a competição não teve calendário fixo. Os jogos e as fases foram 'espaçados', e a Copa do Nordeste encaixada em 'buracos' no calendário, durando incríveis 229 dias, de 21 de janeiro até 6 de setembro.

A fórmula de disputa desde ano teve uma fase preliminar com  8 clubes e uma fase de Grupos com 16 (com 7 rodadas em turno único).

A fase final foi disputada com 8 times em jogo único até a decisão, que foi de ida e volta.

Contratos encerrados

Os direitos de transmissão da Copa do Nordeste terão que ser renegociados para 2026. Os contratos com todas as emissoras foram encerrados. Em 2025, a Copa do Nordeste pagou aos clubes o valor de R$ 51,18 milhões.

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

A vitória confirma a superioridade atual de Alcaraz, com sete vitórias nas últimas oito partidas

AFP Há 1 hora

Jogada

Floresta empata sem gols com o Caxias no Domingão pela 1ª rodada do quadrangular da Série C

Verdão teve gol anulado pelo VAR ainda no 1º tempo

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Brasil vence Japão e garante bronze no Campeonato Mundial de vôlei feminino

Medalha veio após vitória sobre o Japão por 3 sets a 2

Agência Brasil 07 de Setembro de 2025

Jogada

Com seis jogadores do Fortaleza, Brasil é Campeão Mundial de Futsal AMF Sub-13

Na final, os três gols brasileiros foram marcados por atletas do Leão

Redação 07 de Setembro de 2025

Jogada

Diretor de competições da CBF anuncia reformulação da Copa do Nordeste para 2026

Edição de 2025 foi marcada por jogos encaixados em 'buracos' no calendário, durando 229 dias, de 21 de janeiro até 6 de setembro

Vladimir Marques 07 de Setembro de 2025

Jogada

F1: Bortoleto pontua na Itália e Verstappen vence corrida em Monza

Piloto brasileiro, que corre pela Sauber, terminou o GP em oitavo

Daniel Farias 07 de Setembro de 2025