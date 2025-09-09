Diário do Nordeste
Brasil perde para Bolívia na altitude de El Alto e termina as Eliminatórias em 5º

Classificada com antecedência para a Copa do Mundo 2026, Seleção Brasileira perde com gol de pênalti de Miguelito

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:01)
Jogada
Legenda: O Brasil fez o que pôde, mas não conseguiu jogar na altitude de El Alto
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

A Seleção Brasileira se despediu das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 com derrota. O Brasil perdeu por 1x0 para a Bolívia, na altitude de 4.090 metros de El Alto, encerrando as Eliminatórias em 5º com 28 pontos.

A Seleção Brasileira já estava classificada para a Copa do Mundo de 2026 com duas rodadas de antecedência, teve sua pior classificação da história.

Já a Bolívia, com a vitória, alcançou a 7ª colocação com 20 pontos e garantiu vaga na repescagem para a Copa de 2026.

Como foi o jogo

Com era esperado, a Seleção Brasileira não conseguiu jogar na altitude de El Alto. A equipe de Carlo Ancelotti - praticamente toda reserva - até conseguiu segurar a Bolívia em bloco baixo e compactada tocando a bola, mas não conseguiu ter fôlego e físico para chegar ao ataque.

O goleiro Alisson precisou fazer boas defesas no 1º tempo, e não evitou o gol de pênalti de Miguelito, melhor em campo, aos 46 do 1º tempo.

Legenda: O Brasil não teve fôlego para pressionar a Bolívia na altitude e perdeu o jogo
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Na etapa final, Ancelotti lançou alguns titulares, como Raphinha, Estêvão e João Pedro, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Lampe.

Allison ainda fez grande defesa em cabeçada de Algaranaz, evitando o segundo gol, e o Brasil amargou a derrota.

Classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira terá dois jogos na Data-Fifa em outubro, contra Japão e Coreia do Sul como preparação.

Jogada

Vladimir Marques Há 19 minutos
