Presidente da CBF, Samir Xaud é alvo de operação da PF por suspeita de compra de votos

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (30), em meio a uma investigação sobre possível compra de votos nas eleições municipais em Roraima, em 2024.

De acordo com apuração do G1, agentes da Polícia Federal cumpriram o mandado na casa de Samir Xaud e também na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). As ações fazem parte da Operação Caixa Preta, que investiga suspeita da prática de crimes eleitorais.

Além de Samir, também são alvo da operação a deputada federal, Helena da Asatur (MDB), o empresário Renildo Lima, marido dela, além de outros sete mandados de busca e apreensão. Samir Xaud é filiado ao MDB, mesmo partido de Helena.

Legenda: Samir Xaud foi eleito o novo presidente da CBF Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Ainda segundo informações do G1, as investigações sobre a possível compra de votos começaram após Renildo Lima ser preso em setembro de 2024 com R$ 500 mil, com parte desse valor sendo encontrado na cueca dele.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou ao GE, em nota, que recebeu agentes da Polícia Federal em sua sede entre 6h24 e 6h52 desta quarta-feira, em um desdobramento de investigação determinada pela Justiça Eleitoral de Roraima.

A entidade ressaltou que a operação não tem qualquer relação com a CBF ou com o futebol brasileiro e que o presidente da entidade, Samir Xaud, não é o centro das apurações, e esclareceu que nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes.