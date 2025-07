Presidente do Ceará e CEO do Fortaleza projetam 1ª reunião sobre fair play financeiro na CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu os integrantes do grupo de trabalho que vai elaborar o documento sobre o fair play financeiro do futebol brasileiro. Ao todo, 32 clubes, incluindo Ceará e Fortaleza, além de Federações, vão participar do processo. A primeira reunião será realizada no dia 13 de agosto, na sede da entidade. O intuito é definir melhores práticas com relação ao tema nas instituições que formam o futebol nacional. O Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF) deve ser entregue em novembro.

O tema de fair play financeiro urge de uma necessidade extrema. O povo brasileiro passa por um momento delicado nesse aspecto. Isso é notório pelo nível de endividamento dos clubes, que é amplamente divulgado na imprensa. Qualquer outra indústria com esse nível de endividamento já teria efeitos muito piores, então precisamos enfrentar esse tema de forma urgente. Marcelo Paz CEO da SAF do Tricolor e representante do clube no grupo de trabalho.

Vamos formar um grupo de trabalho com ideias e sugestões para se colocar realmente em prática o fair play financeiro. Vai ser muito importante para o futebol, visto que os clubes se profissionalizaram, e o mercado do futebol está muito aquecido. Nada melhor do que ter regras para ter acesso à sustentabilidade. João Paulo Silva Presidente do Ceará e representante do Alvinegro na discussão.

O fair play financiero é uma das pautas defendidas pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud. Dos 32 clubes inscritos, todos os 20 da Série A e 12 da Série B estão no grupo. O intuito era tornar o GT o mais plural possível, com diversidade de representação das regiões do país e dos modelos de administração.

“Nossa gestão será marcada por enfrentar com seriedade os problemas estruturais do nosso futebol. E, para isso, é fundamental criar um ambiente mais equilibrado e responsável financeiramente. Esse engajamento mostra que estamos no caminho certo: construindo juntos um futebol mais sólido e sustentável”, afirmou Xaud.

"A CBF puxou a iniciativa, mas eu sempre tratei isso de forma pública como algo necessário para o futebol brasileiro, e pelo que tenho de informação, nesse primeiro momento será um evento onde vai se conhecer as melhores práticas de fair play ao redor do mundo, para que depois tente se criar o melhor formato adaptado à realidade brasileira."

O que é fair play financeiro no futebol?

É um conjunto de diretrizes voltadas ao controle financeiro dos clubes, com o objetivo de torná-los sustentáveis a longo prazo e aptos a cumprir suas obrigações com outras equipes, colaboradores ou com o Estado.

As principais ligas da Europa já seguem essas normas, assim como a Uefa, que estabelece critérios específicos para autorizar a participação dos clubes em suas competições.

Clubes participantes:

Série A

Atlético Mineiro SAF

Esporte Clube Bahia SAF

SAF Botafogo

Red Bull Bragantino Futebol Ltda.

Ceará Sporting Club

Sport Club Corinthians Paulista

Cruzeiro Esporte Clube SAF

Clube de Regatas do Flamengo

Fluminense Football Club

Fortaleza Esporte Clube

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Sport Club Internacional

Esporte Clube Juventude

Mirassol Futebol Clube

Sociedade Esportiva Palmeiras

Santos Futebol Clube

São Paulo Futebol Clube

Sport Club do Recife

Vasco da Gama SAF

Esporte Clube Vitória

Série B