Premier League 2022-2023 começa hoje (5): veja rodada, transmissão, times e novidades

A Premier League 2022-2023 começa nesta sexta-feira (5). A principal liga de clubes do futebol mundial retorna com novos astros na competição, além da alta competitividade entre gigantes como Manchester City e Liverpool. Com a a Copa do Mundo no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o torneio será suspenso após 16 rodadas.

A abertura do Campeonato Inglês será com o duelo entre Crystal Palace e Arsenal, às 16h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres. Ao todo, mais de 500 atletas estão inscritos e podem entrar em campo.

O atual campeão é o City, que tem seis taças. Nottingham Forest, Fulham e Bournemouth voltam à elite.

Rodada de abertura da Premier League

Sexta-feira (5)

16h: Crystal Palace x Arsenal | Transmissão: ESPN e Star+.

Sábado (6)

8h30: Fulham x Liverpool | Transmissão: ESPN.

11h: Bournemouth x Aston Villa | Transmissão: ESPN e Star+.

11h: Leeds x Wolverhampton | Transmissão: Star+.

11h: Newcastle x Nottingham Forest | Transmissão: ESPN 2 e Star+.

11h: Tottenham x Southampton | Transmissão: ESPN.

13h30: Everton x Chelsea | Transmissão: ESPN e Star+.

Domingo (7)

10h: Leicester x Brentford | Transmissão: ESPN e Star+.

10h: Manchester United x Brighton | Transmissão: Star+.

12h30: West Ham x Manchester City | Transmissão: ESPN e Star+.

Onde assistir

No Brasil, a Premier League tem transmissão nos canais ESPN e no serviço de streaming Star+.

Como chegam os favoritos?

Manchester City e Liverpool, que brigaram pelo título nos últimos anos, se movimentaram no mercado, qualificaram os elencos e devem seguir na ponta da disputa. Na última temporada, por exemplo, a definição da taça foi na rodada final, com virada contra o Aston Villa no 2º tempo do jogo.

O grupo de gigantes da Inglaterra, o Big Six, é completado por Chelsea, Manchester United, Arsenal e Tottenham. Todos possuem grandes elencos, com Chelsea e Manchester United ainda sem definição sobre os atacantes: Lukaku deixou os Blues, enquanto Cristiano Ronaldo pode sair dos Diabos Vermelhos.

Posições na Premier League 2021-2022

Manchester City | 93 pontos

Liverpool | 92 pontos

Chelsea | 74 pontos

Tottenham | 71 pontos

Arsenal | 69 pontos

Manchester United | 58 pontos

Legenda: O experiente zagueiro Thiago Silva é uma dos trunfos defensivos do Chelsea Foto: Glyn Kirk / AFP

Principais contratações para a nova temporada

No mercado, os principais movimentos envolveram centroavantes. Dois nomes chegaram na Premier League: o uruguaio Darwin Núñez, ex-Benfica, e o noruguês Erling Haaland, ex-Borussia Dortmund. O Top-3 é fechado pelo brasileiro Richarlison, que trocou o Everton pelo Tottenham.

Darwin Núñez (do Benfica para o Liverpool): € 75 milhões.

Erling Haaland (do Borussia Dortmund para o Manchester City): € 60 milhões.

Richarlison (do Everton ao Tottenham): € 58 milhões.

Lisandro Martínez (do Ajax ao Manchester United): € 57,3 milhões.

Raheem Sterling (do Manchester City ao Chelsea): € 56,2 milhões.

Gabriel Jesus (do Manchester City ao Arsenal): € 52,2 milhões.

Kalvin Phillips (do Leeds ao Manchester City): € 48,7 milhões.

Kalidou Koulibaly (do Napoli ao Chelsea): € 38 milhões.

Sven Botman (do Lille ao Newcastle): € 37 milhões.

Gianluca Scamacca (do Sassuolo ao West Ham): € 36 milhões.

Brasileiros na Premier League

Manchester City: Ederson (GOL).

Liverpool: Alisson (GOL), Fabinho (VOL) e Roberto Firmino (ATA).

Chelsea: Thiago Silva (ZAG) e Kenedy (ATA).

Arsenal: Gabriel Jesus (ATA), Gabriel Martinelli (ATA), Gabriel Magalhães (ZAG) e Marquinhos (ATA).

Tottenham: Richarlison (ATA), Lucas Moura (ATA) e Emerson Royal (LAD).

Manchester United: Fred (VOL).

Aston Villa: Philippe Coutinho (MEI), Douglas Luiz (VOL) e Diego Carlos (ZAG).

Newcastle: Bruno Guimarães (VOL) e Joelinton (VOL).

Fulham: Andreas Pereira (VOL) e Rodrigo Muniz (ATA).

Everton: Allan (VOL).

Southampton: Lyanco (ZAG).

Wolverhampton: Léo Bonatini (ATA).

