"Precisamos passar por essas circunstâncias", afirma Jorginho sobre jogar na altitude de La Paz

O duelo contra o Bolívar, nesta quarta-feira (5), será o primeiro na história do Ceará em La Paz, na Bolívia. Enfrentando uma altitude de 3.637 metros, Guto Ferreira mandará um time alternativo a campo. Para o meio-campista Jorginho, que deverá figurar entre os titulares, o grupo está preparado para realizar um bom jogo.

“É uma experiência única de estar jogando na Bolívia, em La Paz. Estamos preparados para fazer um bom jogo. Sabemos das dificuldades que é jogar na altitude, mas se quisermos conseguir algo no campeonato, precisamos passar por essas circunstâncias. Nos preparamos durante a semana e agora é trazer um grande resultado.”

Foram apenas cinco partidas disputadas desde sua chegada ao Ceará. A última vez que esteve em campo foi na vitória contra o Jorge Wilstermann, por 3 a 1, pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana. Jorginho, no entanto, garante que ao longo dos treinamentos aprimorou a parte física e de força e está à disposição de Guto Ferreira.

“Estou me preparando o melhor possível durante os treinamentos, aprimorando a parte física e de força. Se o professor optar por mim, estarei preparado para fazer um bom jogo. Sabemos da dificuldade do jogo, mas nos preparamos bem para não sermos surpreendidos.”

Bolívar e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h15, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. O duelo é válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha no Tempo Real.