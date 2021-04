Ceará se tornará o primeiro time do Nordeste a jogar na altitude de La Paz

Após a definição do quarto e último integrante do grupo C da Copa Sul-Americana, o Ceará encara um desafio a mais na sua longa trajetória de 106 anos.

Além do Arsenal (ARG) em Sarandí e do Jorge Wilstermann (BOL) em Cochabamba (veja raio-X dos adversários) também vai encarar o Bolívar (BOL), dia 05/05, mas dessa vez em La Paz, a capital federal mais elevada do Mundo.

São 3.640 metros de altitude, no lendário estádio Hernando Siles. Em pesquisa exclusiva, o Diário do Nordeste mostra que o Alvinegro será o primeiro time do Nordeste a encarar tal desafio de forma oficial, mesmo na sua segunda partida fora do País (a primeira será contra o Arsenal na Argentina, dia 27/04).

Bahia já jogou em Santa Cruz de La Sierra

Legenda: Em 2018, o Bahia encarou o Blooming em Santa Cruz de la Sierra e foi derrotado Foto: Divulgação

Esta também será segunda partida de uma equipe nordestina em território boliviano. A primeira vez foi do Bahia, em 2018, quando enfrentou o Blooming, em Santa Cruz de La Sierra (cidade com baixa altitude), pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, foi derrotado por 1 a 0, mas reverteu o confronto goleando a equipe boliviana por 4 a 0 em Salvador. Uma curiosidade é que Guto Ferreira era o técnico do Bahia naquela oportunidade.

Em outra ocasião, um time nordestino enfrentou equipe boliviana, mas em partida amistosa disputada no Brasil. O Sport encarou o The Strongest em 2017 na Taça Ariano Suassuna. A partida terminou nos pênaltis e com vitória da equipe pernambucana.

Dificuldade de calendário e logística

Legenda: Guto Ferreira comandando treino do Ceará Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

O Ceará, agora, terá de se organizar para uma grande maratona no final de abril e mês de maio. Após o jogo contra o Arsenal de Sarandí, fora de casa, dia 27/04, caso obtenha sucesso na Copa do Nordeste, terá a final do Regional no fim de semana. Depois sobe o "morro" para enfrentar o Bolívar, dia 05. Tudo no intervalo de uma semana.

A altitude também preocupa a cúpula alvinegra. Serão dois jogos na altitude boliviana, território em que o futebol brasileiro tem grandes dificuldades.

O Bolívar, adversário de La Paz, só perdeu duas vezes para equipes brasileiras na história, atuando dentro de casa. A última delas no ano passado, quando o Palmeiras (campeão da Libertadores) conseguiu triunfar após 37 anos sem um brasileiro levar a melhor no Hernando Siles contra a equipe boliviana.

Tabela do Ceará na 1ª Fase da Copa Sul-Americana

21/04 – Ceará x Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, às 19h15

27/04 – Arsenal de Sarandí x Ceará, no Estádio Julio Grondona, às 19h15

05/05 – Bolivar x Ceará, Estádio Hernando Siles, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sanradí, na Arena Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Bolivar, Castelão, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15