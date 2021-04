Bolívar será adversário do Ceará na Copa Sul-Americana

O Ceará conheceu o adversário que faltava em seu grupo da Copa Sul-Americana. Será o Bolívar, que foi eliminado pelo Júnior Barranquilla, na 3ª Fase preliminar da Libertadores, ao perder por 3 a 0 no jogo de volta, na Colômbia. Na ida, em casa, o Bolívar havia vencido por 2 a 1.

Assim, o Alvinegro cearense terá mais um time boliviano como adversário no grupo C, e terá que jogar na altitude de La Paz, de 3.640 metros. O outro boliviano no grupo do Vovô é o Jorge Wilsterman, rival na estreia, na quarta-feira, 21, às 19h15 no Castelão. O "Rojo" é da cidade de Cochabamba, na Bolívia, mas de uma altitude menor que de La Paz: 2.500 metros. O outro adversário do Vozão é o Arsenal de Sarandí, da Argentina.

Ou seja, o Vozão terá que enfrentar dois adversários jogando na altitude, um desafio logístico e técnico já pensado pela cúpula alvinegra.

Logística

Com a definição do Bolívar como adversário, o Ceará terá uma logística mais complicada, já que viajará para La Paz e atuar no dia 5 de maio. Caso o Vovô seja finalista da Copa do Nordeste, a partida na Bolívia estará entre as duas finais do Nordestão, marcadas para os dias 1 e 8.

Tabela do Ceará na 1ª Fase da Copa Sul-Americana

21/04 – Ceará x Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, às 19h15

27/04 – Arsenal de Sarandí x Ceará, no Estádio Julio Grondona, às 19h15

05/05 – Bolivar x Ceará, Estádio Hernando Siles, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sanradí, na Arena Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Bolivar, Castelão, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15