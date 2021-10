Por melhor logística, Fortaleza terá voo fretado para jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil

A malha aérea brasileira não é das mais simples e os times de futebol acabam sofrendo as consequências disso. Para evitar problemas e melhorar a logística, muitas vezes, a solução é fretar um voo. E é exatamente o que fará o Fortaleza para o importante jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

Após treinar pela manhã no CT do Corinthians, em São Paulo, a delegação leonina segue viagem para Chapecó no fim da tarde desta sexta-feira (15), para a partida de sábado (16), contra a Chapecoense, às 17 horas, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Na manhã do dia seguinte, domingo (17), já irá em voo fretado para Belo Horizonte e deverá desembarcar por volta de meio-dia. Na capital mineira o Leão do Pici irá se preparar para enfrentar o Galo, às 21h30min de quarta-feira (20), em jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil.

A ideia do clube é que, logo após a partida, a delegação leonina vá direto para o aeroporto e já embarcar em novo voo fretado com destino a Fortaleza, chegando na capital cearense ao fim da madrugada.

Isso facilitaria também a logística visando o duelo contra o Athletico-PR, que será já no sábado (23), às 19h15min, na Arena Castelão. Sem voo fretado, a recuperação dos atletas e preparação para a partida seria complicada pelo curto espaço de tempo. Com isso, a diretoria tricolor está fazendo o possível para que a logística seja melhorada e o desgaste seja reduzido.