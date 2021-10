Fortaleza vê chance de classificação para a Libertadores subir para quase 80% após vencer o Grêmio

A vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio fez o Fortaleza se manter firme no G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro, agora ocupando a 3ª colocação, e de quebra aumentou consideravelmente a chance de conquista do principal objetivo do clube na temporada: a classificação para a Taça Libertadores está cada vez mais perto.

Após o triunfo sobre os gaúchos, o Tricolor tem quase 80% de probabilidade de obter a vaga para a principal competição do continente. Para ser mais preciso, o número atualizado é 78.7%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas futebolísticas.

O Leão do Pici, que possui 42 pontos após 26 rodadas, fica atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo, que são os dois times que seguem brigando pelo título do Brasileirão.

A campanha do Fortaleza é histórica. O Tricolor é o time com mais rodadas dentro do G-4 nesta edição do Brasileirão e já superou a pontuação conquistada na temporada 2020.

O próximo desafio do time comandado por Juan Pablo Vojvoda será neste sábado (16), às 19 horas, contra a Chapecoense, na Arena Condá. O time catarinense está na lanterna da competição e praticamente rebaixado.