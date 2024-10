Pochettino é especulado em time da Série A e dirigente do Fortaleza detalha situação do meia

Tomás Pochettino, meio-campista do Fortaleza, teve o seu nome especulado como sendo um dos possíveis alvos do Bahia no mercado de transferências para a próxima temporada. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor do Pici não foi procurado até o momento por equipes supostamente interessadas na contratação de Pochettino.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste junto ao CEO do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, o Fortaleza conta com Tomás Pochettino em seu planejamento para a temporada 2025. O contrato do meia é válido até o final de 2025 e ele é considerado uma das peças-chave no elenco de Juan Pablo Vojvoda.

Legenda: Pochettino comemora gol do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

Aos 28 anos, Pochettino é um dos atletas com mais participações em gols no Fortaleza na temporada 2024. Ele disputou até o momento 53 jogos no ano, somando sete gols e 12 assistências. Na Série A, são cinco gols e cinco assistências em 25 jogos.

Contratado em 2023, Pochettino já soma ao todo 123 partidas disputadas com a camisa do Fortaleza, além de 13 gols e 22 assistências.