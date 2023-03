Pikachu lamenta derrota do Fortaleza para Cerro Porteño na Libertadores: ‘não fomos eficientes’

O Fortaleza perdeu para o Cerro Porteño-PAR por 1 a 0, nesta quinta-feira (9), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da 3ª fase eliminatória da Libertadores. O ala Yago Pikachu, que entrou no 2º tempo, lamentou o placar e ressaltou que o time desperdiçou muitas chances no confronto, o que incluiu um pênalti perdido por Thiago Galhardo.

Yago Pikachu Ala do Fortaleza “Faltou um pouquinho mais de efetividade, principalmente no 1º tempo, antes de tomar gol. O adversário, até antes do gol, não tinha gerado perigo nenhum, mas lógico que com o resultado a seu favor, ficou todo lá atrás, esperando o contra-ataque, e a gente tentou de todas as formas. Infelizmente não fomos eficientes. É levantar a cabeça porque ainda tem mais 90 minutos”.

A partida de volta ocorre na próxima quinta (16), às 19h, no Paraguai. Pikachu ressaltou que a equipe precisa superar as adversidades e conseguir a vitória para se classificar à fase de grupos.

“A gente tem que superar tudo isso no jogo de volta porque, com 1 a 0 no placar, a gente precisa vencer para se classificar. Tem de ganhar da arbitragem, torcida e tentar reverter o placar”, afirmou.

Antes do desafio internacional, o Fortaleza tem compromisso pela semifinal do Campeonato Cearense. A equipe encara o Ferroviário no domingo (12), às 18h30, no Castelão, pelo jogo de ida.