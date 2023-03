Torcida do Fortaleza faz festa em jogo da Libertadores na Arena Castelão; veja fotos

A torcida do Fortaleza fez muita festa na Arena Castelão, nesta quinta-feira (9), no jogo contra o Cerro Porteño-PAR, pela 3ª fase eliminatória da Libertadores. Com bom público, demonstratam apoio no duelo, que vale vaga na fase de grupos da competição da Conmebol - as equipes ainda se enfrentam na volta, próxima quinta (16), no Paraguai.

Dentro do estádio, o clima era de confiança. Na entrada dos jogadores em campo, os presentes nas arquibancadas cantatam o hino nacional brasileiro à capela e também cânticos tradicionais da torcida.

Legenda: A delegação do Fortaleza recebeu apoio da torcida na Arena Castelão Foto: reprodução / Jogada

Vale ressaltar, o clube com maior placar agregado avança. Na etapa anterior, o Leão eliminou o Deportivo Maldonado-URU após empate sem gols fora de casa e goleada por 4 a 0 dentro da Arena Castelão.

Festa da torcida do Fortaleza