Fortaleza divulga boletim médico com Dudu; veja situação do elenco

O Fortaleza atualizou o boletim médico do elenco nesta quinta-feira (9), às vésperas da partida contra o Cerro Porteño-PAR, na Arena Castelão, às 19h, pela 3ª fase eliminatória da Libertadores. A lista tem o lateral-direito Dudu, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, além dos atacantes Moisés e Pedro Rocha.

O quarteto está fora do confronto, mas marcou presença no estádio. O jogo de volta será na próxima quinta (16), às 19h, no Paraguai. O clube com melhor placar agregado avança para a fase de grupos.

Vale ressaltar que Moisés avançou na recuperação e iniciou trabalhos físicos. O atleta é desfalque desde a estreia da temporada, ao sofrer uma contusão na vitória contra o Iguatu, no Estadual, em 14 de janeiro. Já Dudu sentiu problema muscular e foi substituído na derrota para o Ceará, domingo (5).

Boletim médico do Fortaleza