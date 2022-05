Pikachu celebra noite iluminada diante do Alianza na Libertadores: “nosso sonho ainda continua vivo”

Yago Pikachu brilhou no jogo contra o Alianza nesta quinta-feira (19). Deu assistência para Moisés abrir o placar no Estádio Nacional, em Lima, e marcou o tento que selou a vitória Tricolor na Libertadores, a primeira do clube centenário fora do país. Em coletiva de imprensa, o meia mantém esperança de classificação da equipe para a próxima fase do torneio e fala da importância do resultado positivo na sequência do Brasileirão.

“Feliz pela partida de toda a equipe, pela assistência e pelo gol. Nosso sonho ainda continua vivo. Independente do que acontecer no jogo do River com o Colo-Colo, temos chances ainda de classificação. Então, esse jogo de hoje serve muito para o próximo”, avaliou o meia.

Agora, o Tricolor do Pici foca no Brasileirão. O time é lanterna do torneio com apenas um ponto e busca a primeira vitória. Pikachu ressalta a importância da vitória diante do Alianza para a retomada na competição nacional.

“A nossa cabeça tem que voltar para o Campeonato Brasileiro, onde a gente não vem bem. Acredito que essa vitória possa ser o recomeço da nossa equipe. Nós nos acostumamos a jogar tanto em casa quanto fora de casa. O Alianza, mesmo em certos momentos com posse de bola, não causou muito dano. A gente estava bem posicionado. Que isso sirva de lição. Que a gente possa pegar esse jogo como referência para os que temos pela frente. Mas a gente continua vivo, sim, na Copa Libertadores e vamos almejar essa classificação, que vai ser histórica para todo mundo, principalmente pro nosso clube que merece muito por tudo que já viveu nos últimos anos. E a gente tem que focar nessa classificação”, concluiu o jogador.

O Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Leão recebe o Fluminense na Arena Castelão, no domingo (22), às 16 horas. Em seguida, pela Libertadores, o adversário será o Colo-Colo. O duelo será no dia 25 (quarta-feira), em Santiago, no Chile.

Legenda: Yago Pikachu foi eleito o melhor jogador da partida. Foto: Reprodução/Instagram

VEJA ENTREVISTA: