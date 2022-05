Fortaleza tem 1ª vitória fora do Brasil com grande atuação e pode sonhar com oitavas da Libertadores

O Fortaleza está vivo na Libertadores da América. E de sobra, conquistou uma marca histórica: a primeira vitória do clube fora do Brasil. Os feitos surgem após superar o Alianza Lima, no Peru, por 2 a 0, pelo Grupo F da competição. Hoje tem, no mínimo, uma vaga na Sul-Americana garantida.

Veja os gols de Alianza Lima 0x2 Fortaleza

Isso porque, restando uma rodada, tem a 3ª posição decretada, com sete pontos. E essa colocação classifica para o mata-mata da Sula. Caso suba mais uma colocação, avança na Liberta. O restante da chave tem o Colo-Colo, do Chile, também com sete, e o River Plate, da Argentina, com 10.

Postura agressiva

O Fortaleza iniciou a partida com uma postura agressiva, pressionando o Alianza Lima-PER. Com intensidade, controlou a posse de bola e ditou o ritmo dos primeiros minutos sem sofrer na defesa. Assim, a imposição culminou com um placar inaugurado logo cedo, aos 15, com Moisés: 1x0.

Legenda: Moisés marcou gol pelo Fortaleza no 1º tempo e comemorou com Jussa Foto: Felipe Cruz / Fortaleza

O resultado parcial serviu para administração do desgastefísico e a mudança de cenário, principalmente na volta do intervalo: os donos da casa se lançaram ao ataque, pressionaram, mas o Leão mostrou resiliência para sustentar o placar. O outro gol veio com Pikachu, já no fim: 2x0,

Pelo número de contra-ataques e o volume, o time poderia até apresentar um resultado mais elástico, em lances desperdiçados como o de Robson, que errou a cavadinha. No âmbito geral, diversos nomes tiveram grande atuação individual, como Lucas Lima e Felipe no meio-campo. Hércules, que entrou no 2º tempo, também ofereceu mais dinâmica e colaborou na armação.

Brilho de Pikachu

O nome do jogo e da vitória do Fortaleza foi Yago Pikachu. O ala participou com um gol e uma assistência, sendo decisivo mais uma vez na temporada de 2022. Na Libertadores, o caráter decisivo é ainda mais acentuado: soma contribuição em cinco dos seis tentos da equipe na competição.

No ano vigente, são 12 gols e oito assistências em 29 jogos - mesmos números de 2021, quando atuou 50 vezes pela equipe. Assim, o caminho indica superação do desempenho, com gols importantes em finais que ajudaram com os títulos do Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

Assim, o brilho de um atleta consolidado. E que recusou proposta milionária para seguir no Fortaleza.