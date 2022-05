Vojvoda diz que Fortaleza poderia ter feito mais gols e comemora resultado: “importante para nós”

O Fortaleza segue vivo no Sonho que Liberta. A equipe deu mais um passo importante para continuar no torneio: venceu o Alianza por 2 a 0 na madrugada desta quinta-feira (19). Moisés e Pikachu marcaram os tentos no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O técnico Juan Pablo Vojvoda disse que o time poderia ter feito mais gols e ressaltou o esforço do grupo para dar conta do calendário cheio.

“Creio que o Fortaleza criou situações claras para conseguir um ou dois gols mais. Mas temos que ser realistas que ganhar de 2 a 0 num campo como esse, com um adversário que estava buscando classificação na Sul-Americana, é um resultado importante para nós”, disse o treinador.

Moisés abriu o placar para o Leão ainda no primeiro tempo. Pikachu ampliou a vantagem na etapa complementar. Sobre o jogo, o argentino ressaltou a posse de bola do time e a criação.

“Fora de casa, a equipe local vai propor um pouco mais um jogo de posição, e a equipe visitante se ocupa dos espaços. E creio que no primeiro tempo o Fortaleza teve boa posse de bola, criou situações e fez o gol merecido. E a partir daí os espaços eram outros e a posição passou a ser do rival. E nós com espaços que muitas vezes não temos. Neste caso, fora de casa, esses espaços apareceram e houve um funcionamento diferente do que estamos acostumados quando temos que jogar com pouco espaço”, avaliou Vojvoda.

Com vaga garantida nas oitavas da Sul-Americana caso não avance na Liberta, o Tricolor soma pelo menos cinco torneios disputados em 2022. O calendário apertado é um dos desafios da equipe.

“Estamos jogando a cada três dias. Mas temos um ano de trabalho e uma estrutura que sustenta esse funcionamento. Então, nessa partida em particular, como foi a estratégia para trabalhar em dois dias? É convencimento, o trabalho passado e todo este ano para poder voltar a uma partida como esta. Não temos tempo para trabalhar em campo, mas toda experiência nos serve para esse tipo de partida, para poder implementar. Essa é a ideia que nós temos de funcionamento”, explicou Vojvoda.

O Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Leão recebe o Fluminense na Arena Castelão. O jogo será no domingo (22), às 16 horas. Em seguida, pela Libertadores, o adversário será o Colo-Colo. O duelo será no dia 25 (quarta-feira), em Santiago, no Chile.

VEJA ENTREVISTA:

CONFIRA OS GOLS DO FORTALEZA: