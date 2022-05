Fortaleza é multado pela Conmebol por infração da comissão técnica; entenda

O auxiliar Nahuel Darío Martínez, da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, infrigiu o artigo 12.2 do Código Disciplinar e foi multado pela Conmebol em US$ 5 mil dólares (R$ 24.950). O valor será descontado da quantia que o Fortaleza receberá de premiação da entidade sul-americana.

De acordo com o documento emitido pela Comissão Disciplinar, o auxiliar foi multado por "violar as diretrizes mínimas do que deve ser considerado comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado; comportar-se de forma que o futebol como esporte em geral e a CONMEBOL em particular, poderia ser desacreditado como resultado de tal comportamento; e cometer um ato de violência ou agressão."

Como consequência, Nahuel Darío Martínez também foi multado em US$ 154 dólares. Neste caso, o Fortaleza poderá entrar com recurso. A cota de apelação custa US$ 3 mil dólares e poderá ser feita em até sete dias.

A equipe cearense ainda foi advertida por infrigir o artigo 7.3.4.5 do Manual de Clubes da CONMEBOL, da coletiva de imprensa pós-jogo.