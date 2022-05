Libertadores: Fortaleza pode garantir vaga nas oitavas da Sul-Americana contra Alianza Lima

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (18) pela Libertadores e ainda sonha com uma classificação ao mata-mata da competição. Às 23h, enfrenta o Alianza Lima, no Peru, pela 5ª rodada do Grupo F do torneio. E o confronto também pode resultar em uma vaga na Copa Sul-Americana.

No planejamento estratégico, inclusive, a gestão estima como meta alcançada a classificação às oitavas da Liberta ou a participação na Sula. Pelo regulamento, a 3ª colocação na fase de grupos da Libertadores permite um avanço ao mata-mata do outro evento internacional da Conmebol.

Legenda: Tabela do Grupo F da Libertadores após quatro jogos Foto: divulgação / Conmebol

Vitória classifica para Sul-Americana

Caso o Fortaleza vença o Alianza Lima-PER, anula as chances de o rival ultrapassá-lo na tabela. Um empate, por outro lado, deixa o cenário aberto para a última rodada, apesar de favorável ao Leão.

Isso porque os peruanos enfrentam o River, na Argentina, e ostentam um jejum negativo de resultados: não vencem há 10 anos no torneio. Além disso, o Leão não deveria somar pontos frente ao Colo-Colo. Deste modo, o saldo seria decisivo. Hoje, é: -2 contra -3 para a equipe de Vojvoda.

Na classificação, o Fortaleza está na 3ª posição do Grupo F, com quatro pontos. O líder da chave é o River Plate, da Argentina, com 10, e o Colo-Colo, do Chile, tem sete. O Alianza é o lanterna, com um.

Últimos jogos do Grupo F da Libertadores

5ª rodada | (18.05) - Alianza Lima x Fortaleza, às 23h.

5ª rodada | (19.05) - River Plate x Colo-Colo, às 21h.

6ª rodada | (25.05) - Colo-Colo x Fortaleza, às 19h.

6ª rodada | (25.05) - River Plate x Alianza Lima, às 19h.