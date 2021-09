Pelé segue internado em estado estável e pode deixar a UTI em breve

Edson Arantes do Nascimento, o ex-jogador Pelé, 80 anos, segue com estado de saúde estável, conforme o jornal O Globo. A expectativa é de que o ídolo do futebol seja transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um dos quartos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP).

Pelé está internado desde o fim de agosto, tendo sido submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon no último dia 4 de setembro. Na sexta-feira (10), quando boletim divulgado apontava recuperação satisfatória, o ex-jogador comentou a melhora por meio do Instagram.

"Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar", publicou o ex-atleta, agradecendo novamente pelas mensagens de carinho. "Logo mais estaremos juntos novamente!", finalizou.

Pivô de discussão entre Patrícia Pillar e Neymar

O astro do futebol foi pivô de uma crítica feita pela atriz Patrícia Pillar ao jogador Neymar Jr. no Twitter nesta segunda. Isso porque o atleta do Paris Saint-Germain (PS) afirmara que "passaria Pelé" na artilharia pela Seleção Brasileira, sem fazer menção ao estado de saúde do ex-jogador.

"Neymar me decepciona mais a cada dia", escreveu a artista, emendando outro tuíte em sequência. "Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável".

O jogador do PSG, porém, não deixou a crítica passar batida. "Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora", publicou em resposta à atriz, adotando tom irônico.

Ao ver a resposta, Patrícia Pillar avaliou que "não era hora" para dizer que passaria Pelé em número de gols na artilharia, "por uma questão de empatia e educação". O atual camisa 10 da Seleção Brasileira, então, respondeu novamente, mencionando o Instituto Projeto Neymar Jr. como o "gol mais bonito" da carreira.