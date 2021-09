Pelé segue internado em UTI e se recupera de maneira satisfatória, diz boletim médico

O ex-jogador de futebol Edson Arantes Nascimento, o Pelé, de 80 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com boletim médico emitido nesta sexta-feira (10), ele se recupera de "maneira satisfatória" da retirada do tumor no cólon direito feita no sábado (4). As informações são do G1.

"O paciente Edson Arantes do Nascimento vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. Permanece na UTI", disse a unidade de saúde. LEIA MAIS Jogada Daniel Alves não joga mais pelo São Paulo; clube tem dívida milionária com o atleta Jogada David Luiz tem acordo verbal com o Flamengo, diz jornalista Jogada Tite aprova desempenho do Brasil, comenta sobre convocação e avalia Neymar: "temos privilegiado ele" Recuperação No Instagram, o rei, que tinha expectativa de ser transferido da UTI para o quarto na terça-feira (7), publicou: "a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor". "Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas as mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!". A identificação do tumor no cólon direito foi feita durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina em 31 de agosto. O material foi encaminhado para análise patológica. No sábado (4), o ex-atleta foi submetido a uma cirurgia. Nas redes sociais, depois do procedimento, ele agradeceu às mensagens de carinho e a Deus e afirmou estar se "sentindo muito bem".

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte