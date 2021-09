Patrícia Pillar rebate comentário irônico de Neymar nas redes sociais: "não era hora"

A atriz Patrícia Pillar voltou a rebater os comentários do atacante Neymar no Twitter. O camisa 10 da seleção brasileira foi criticado pela artista após afirmar que ultrapassaria Pelé na artilharia da amarelinha, sem citar o estado de saúde do ex-atleta brasileiro, considerado o melhor jogador de todos os tempos e do Santos.

No comentário, Pillar destacou que "não era hora" do atacante brasileiro comentar sobre a artilharia da seleção brasileira "por uma questão de empatia e educação".

Por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido. — Patricia Pillar (@patriciapillar) September 13, 2021

Em resposta novamente a Patrícia Pillar, Neymar mencionou o Instituto Projeto Neymar Jr., projeto desenvolvido pelo craque brasileiro e sua família, como "o gol mais bonito", solicitando que a atriz desse uma olhada.

Meu GOL mais bonito.

Por empatia e delicadeza da uma olha lá 😉https://t.co/12ksI9I74o — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2021

Motivo da crítica de Patrícia Pillar

O comentário crítico da atriz aconteceu no dia 9 de setembro, após a entrevista do atacante Neymar, pós-vitória do Brasil contra o Peru, onde anotou um dos gols. O camisa 10 citou Pelé sem falar do estado de saúde, atacou jornalistas e, nas redes sociais, ironizou o fato de ter sido chamado de 'gordo'.

