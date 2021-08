Pelé é internado em São Paulo para bateria de exames de rotina

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi internado nesta terça-feira (31), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma bateria de exames de rotina. A assessoria de imprensa do ex-jogador de futebol informou que os procedimentos já estavam previstos e tinham sido adiados por conta da pandemia de Covid-19.

A assessoria também negou informações veiculadas de que o Rei do Futebol estaria internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Pelo twitter, até fez uma brincadeira com os fãs.

"Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!"

