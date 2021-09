Neymar responde à crítica da atriz Patricia Pillar: "tenho que parar de fazer gol agora"

O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, segue chamando holofotes para si em assuntos fora do campo. Agora, ele respondeu à atriz Patricia Pillar no Twitter, após crítica da artista.

Patricia se incomodou com a postura de Neymar em afirmar que 'passaria Pelé' na artilharia pela Seleção Brasileira, sem citar o estado de saúde do ex-atleta brasileiro, considerado o melhor jogador de todos os tempos e do Santos, clube que revelou Neymar.

Confira:

A crítica de Patrícia foi semelhante à do colunista Gustavo de Negreiros, do Diário do Nordeste:

Leia também Gustavo de Negreiros A noite que comprovou por que Neymar nunca será Messi

Resposta no Twitter

O atacante do PSG não deixou a crítica passar em branco. À atriz ele fez comentário em tom de ironia.

Na mesma entrevista em que citou Pelé sem falar do estado de saúde do rei, Neymar também atacou jornalistas, afirmando que não 'era respeitado'. O craque, tampouco, falou que desrespeito vinha sofrendo. Nas redes sociais, ironizou o fato de ter sido chamado de 'gordo', o que deu pistas sobre o incômodo sentido pelo atacante.

Maiores artilheiros da Seleção

Se fora do campo Neymar não vive um bom momento, quando o assunto é futebol, de fato, o jogador tem feito história com a camisa da Seleção Brasileira. Ele caminha a passos largos para realmente superar marca de Pelé. Confira

Pelé - 77 gols / 92 jogos

Neymar - 69 gols / 113 jogos

Ronaldo - 62 gols / 98 jogos

Romário - 55 gols / 70 jogos

Zico - 48 gols / 71 jogos

Em termos de conquistas, o craque brasileiro tem como principal a conquista da medalha de ouro olímpica. Feito, até então em 2016, inédito para o futebol brasileiro.