Pedro Scooby faz 'denúncia' grave e expõe foto de jurado das Olimpíadas com rival de Medina

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby usou as redes sociais para "denunciar" o jurado australiano Ben Lowe, que avalia os atletas na modalidade surfe das Olimpíadas de Paris 2024. Nessa terça-feira (30), ele alertou sobre uma foto de Ben ao lado de Ethan Wing, possível rival do brasileiro Gabriel Medina na semifinal.

“Fala, galera. Vamos lá, em Tóquio, teve um juiz que deu notas mais altas para os adversários de Medina e as notas mais baixas para ele nas baterias. Foi feita uma reclamação formal contra esse cara para o Comitê Olímpico e eles não fizeram. E esse cara está aqui de novo”, começou.

Scooby, que está cobrindo o evento pela CazéTV, está no Taiti, na Polinésia Francesa, onde ocorrem as etapas do surfe. Ao descobrir a foto de Ben com Ethan, o ex-BBB falou sobre os dois australianos

“E hoje, eu de boa, recebo no WhatsApp, uma foto dele abraçado com o Ethan, que é um cara que, se passar e se o Medina passar, eles podem cair juntos na semifinal. E eu fiquei pensando, vou fazer uma comparação aí para o Brasil. Imagina o jogo Fla-Flu e um dia antes do jogo, o juiz do futebol vai encontrar o Gabigol”. Pedro Scooby Surfista

“Tá de sacanagem, meu irmão? A gente está nas Olimpíadas e isso não poderia acontecer. Nessa reclamação, foram mostradas as estatísticas das baterias, tudo direitinho, como ele prejudicou o Gabriel, entendeu?”, acrescentou Scooby.

Conforme o surfista, ele vai "ficar de olho" para Medina não ser prejudicado pelo mesmo jurado.