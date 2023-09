Paulinho Kobayashi valoriza empate coral em Caxias pela Série D: 'Em casa temos que nos impor'

O técnico Paulinho Kobayashi concedeu entrevista após o empate do Ferroviário em 1 a 1 diante do Caxias, na tarde desta quinta-feira (7), no estádio Centenário, pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro.

Paulinho valorizou o empate conquistado pelo Ferrão, que joga por uma vitória simples para chegar na final da Série D. O Tubarão da Barra recebe o Caxias no domingo, às 17h30, no PV, pelo jogo de volta.

"Foi um empate com sabor de vitória. Tivemos oportunidade para vencer e não conseguimos, mas eu valorizo o resultado, a luta dos jogadores, que são guerreiros. Os atletas merecem e foi mérito deles, pela conquista de acesso. Esse grupo continua trabalhando com humildade na busca pelo resultado e ainda temos objetivos a conquistar", disse.

Agora é em casa

Sobre a postura coral para o jogo de volta, o treinador declarou que o time precisa se impor como vem fazendo ao longo da Série D.

"Em casa temos conseguido fazer bons jogos. Respeitando o Caxias, mas em casa temos que nos impor. Tenho que ressaltar como nossos jogadores crescem diante da nossa torcida. Espero que a torcida compareça, vale uma vaga na final e uma classificação que pode nos levar ao título".