Caxias x Ferroviário pela Série D: confira onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o Caxias nesta quinta-feira (7), às 15 horas no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS) pelo jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes conquistaram acessos históricos para a Série C no último final de semana, com o Ferrão avançando nos pênaltis diante do Maranhão no PV, enquanto o Caxias avançou fora de casa contra a Portuguesa/RJ.

Assim, com o principal objetivo já conquistado, o Ferroviário busca o título - que já conseguiu em 2018 - que ainda pode ser invicto.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil e F.SportsTV

Palpites

Prováveis escalações

Caxias

Fabian Volpi, Marcelo, Ricardo Lima, Fernando, Jonathan, Elyeser, Marlon, Augusto Galvan, Emerson Martins, Eron, Vitor Feijão. Técnico: Gerson Gusmão Técnico: Gerson Gusmão

Ferroviário

Douglas Dias, Wesley, Geninho, Éder Lima, Lincoln, Vinícius Paulista, Marconi, Brayan, Gabryel Martins, Abner e Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ficha técnica | Caxias x Ferroviário

Data: 7/09/2023

Horário: 15h (de Brasília)

Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Rafael Martins Diniz - DF

Assistente 1: Lehi Sousa Silva DF e Assistente 2: José Reinaldo Nascimento Junior - DF

Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois - SP