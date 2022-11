Palmeiras x Fortaleza será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares; veja data e horário

A TV Verdes Mares vai transmitir o duelo Palmeiras x Fortaleza nesta quarta-feira (2). O jogo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto vale o título do torneio para o Verdão e o sonho da pré-vaga na Libertadores para o Leão.

O torcedor também pode acompanhar o confronto pelo Diário do Nordeste, através do tempo real. Uma hora antes do duelo, é possível acompanhar a chegada dos clubes, as escalações, a festa da torcida e muito mais.

Já os Craques da Verdinha entram em campo a partir das 21h, com mais bastidores e muita análise. Basta sintonizar a Rádio Verdes Mares também para acompanhar tudo ao vivo.

FICHA TÉCNICA | PALMEIRAS X FORTALEZA

Competição: Série A do Brasileiro de 2022 | 35ª rodada.

Data: 02/11/2022 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: ao vivo na TV Globo (TV Verdes Mares), Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e em tempo real no Diário do Nordeste.