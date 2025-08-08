Diário do Nordeste
Olympiacos tem interesse em Gustavo Mancha, do Fortaleza

O zagueiro de 21 anos tem contrato com o Leão até 2026

Escrito por
Alexandre Mota e Brenno Rebouças jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Jogada
Legenda: Gustavo Mancha é um dos titulares do elenco do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O zagueiro Gustavo Mancha, do Fortaleza, se tornou alvo do Olympiakos, da Grécia. O Diário do Nordeste confirmou que o clube grego entrou em contato com a gestão tricolor para sondar a situação. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi enviada para a venda do defensor de 21 anos.

Vale ressaltar que o interesse do futebol europeu pelo atleta sempre existiu. Em maio, inclusive, equipes da Itália, Espanha e Inglaterra também se apresentaram ao staff e buscaram informações.

No Pici desde 2024, Mancha foi revelado pelo Palmeiras e chegou sem custos ao Leão. No acordo, o Fortaleza ficou com 70% dos direitos econômicos, enquanto o Verdão seguiu com 30% do passe.

O contrato com a equipe cearense é até dezembro de 2026, com cláusulas de desempenho muito encaminhadas para a renovação até 2027. Na atual temporada, disputou 20 jogos no profissional. 

Na última partida do Fortaleza, contra o Corinthians, em Itaquera, pela Série A, no domingo (3), foi titular sob o comando de Renato Paiva. Para a posição, o clube apresenta no elenco: Kuscevic, Brítez e Gastón Ávila. A gestão também busca mais alternativas para reforçar esse setor do time.

