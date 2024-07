Olimpíadas 2024: Thiago Monteiro e Bia Haddad têm rivais definidos no tênis; veja todos os jogos

As chaves do tênis masculino e do tênis feminino nas Olimpíadas 2024, em Paris, foram definidas nesta quinta-feira (25). Pelo chaveamento, existe a possibilidade de Rafael Nadal e Novak Djokovic se enfrentarem logo na segunda rodada.

O cearense Thiago Monteiro irá enfrentar o argentino Sebastian Baez na primeira rodada do tênis simples masculino. Baez foi o campeão do Rio Open, tendo inclusive eliminado o próprio Thiago Monteiro nas quartas de final da competição.

O também brasileiro Thiago Wild terá pela frente o argentino Tomas Etcheverry. Já Bia Haddad, tenista brasileira, irá enfrentar Varvara Gracheva, tenista russa de 23 anos, na primeira rodada do tênis simples feminino.

VEJA OS JOGOS DO TÊNIS SIMPLES NAS OLIMPÍADAS 2024

TÊNIS MASCULINO

Djokovic x Ebden

Nadal x Fucsovics

Raonic x Koepfer

Arnaldi x Fils

Thiago Monteiro x Baez

Eubanks x Hassan

Echargui x Evans

Bergs x Tsitsipas

Zverev x Munar

Machac x Zhang

Wawrinka x Kotov

Popyrin x Jarry

Musetti x Monfils

Navone x Borges

Draper x Nishikori

Bublik x Fritz

Ruud x Daniel

Martinez x Vavassori

Cerundolo x Barrios Vera

Marozsan x Humbert

Aliassime x Giron

Lajovic x Marterer

Murray x Ofner

Hijikata x Medvedev

De Minaur x Struff

Moutet x Nagal

Mensik x Shevchenko

Darderi x Paul

Tabilo x Safiullin

Thiago Wild x Etcheverry

Griekspoor x Norrie

Alcaraz x Habib

TÊNIS FEMININO