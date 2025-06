O que Vojvoda disse após nova derrota do Fortaleza e presença no Z-4 da Série A

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, lamentou a nova derrota da equipe na Série A, desta vez para o Santos, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Perder para um rival direto fez o treinador argentino ficar ainda mais chateado com o resultado.

“Esse resultado negativo em casa com um adversário direto pelos objetivos que estamos lutando pesa. Me dói porque não gosto de perder, sei que o ano não é bom e esses resultados pesam”, explicou Vojvoda na entrevista coletiva pós-jogo.

Na avaliação do técnico, o grande problema do Fortaleza na partida contra o Santos foi a falta de efetividade no setor ofensivo. Nas palavras do treinador, o Tricolor do Pici teve um bom funcionamento, mas isso não se traduziu em gols.

Não concordo que foi um primeiro tempo bom, porque temos que ter efetividade. O Santos conseguiu a efetividade que não tivemos no primeiro tempo. Fizemos uma boa partida em funcionamento, em chances de gol e também em escanteios. [...] Fortaleza não foi merecedor de um resultado como aconteceu. Mas futebol não é merecimento. Vojvoda Técnico do Fortaleza

Na opinião do Vojvoda, o Fortaleza conseguiu ter o controle da bola em boa parte da partida, criar situações de perigo no setor de ataque, mas que o time não teve efetividade. Para ele, a solução para esses problemas está dentro do próprio elenco do Leão.

Não sei se a solução está na 'janela' (de transferências). Por mais que vocês (imprensa) e o torcedor critiquem, eu confio nos meus jogadores e que a solução está aí, dentro do vestiário, porque confio neles. Se eles jogarem como jogaram hoje, se treinarem como treinaram esta semana, me entende, essa solução vai estar mais perto. [...] A solução está no grupo, a solução está na comissão técnica, na união. Vojvoda Técnico do Fortaleza

Depois da derrota para o Santos, o Fortaleza terá um período de férias, por conta da pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes. A reapresentação do elenco tricolor está marcada para o dia 25 de junho.