O que pensam Marcelo Paz e João Paulo Silva sobre o futuro presidente da CBF

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e João Paulo Silva, presidente do Ceará, acompanham com atenção as definições do próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao Diário do Nordeste, eles se posicionaram sobre o nome do candidato único Samir Xaud, e sobre pleito, que será realizado no próximo domingo (25).

Do lado do Fortaleza, Marcelo Paz foi mais contundente em criticar a forma como o processo eleitoral está sendo conduzido. O clube chegou a se posicionar oficialmente e declarar apoio à candidatura de Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Por falta de apoio de mais federações, a chapa não foi registrada.

É um momento que a gente vê com muita atenção, mas também com tristeza. Um processo eleitoral, ao meu ver, muito rápido, sem tempo para discussão, [...] em uma semana, sem ter tempo de discussão de se achar um nome. Isso não é legal, não é bom. E os clubes ficaram muito fora desse processo. Respeitamos a outra candidatura, com todo respeito ao Samir, um jovem que busca o seu espaço, mas optamos pelo Reinaldo. Mas a discussão poderia ser mais ampla, quem sabe até ter um candidato único, mas com uma discussão ampla, com os clubes participando. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Paz reclamou que o futebol brasileiro tem sido decidido por “quem está no escritório e nunca pisou em um campo”, e não por dirigentes e pessoas que estão no dia a dia do esporte, como os ex-jogadores. Nas palavras do CEO, essa realidade está errada e os clubes não podem aceitar isso.

“A discussão tem que ser mais ampla, pelo bem do produto futebol brasileiro. Por que que isso está sendo decidido com tanta pressa? As instituições tem que ser respeitadas, valorizadas e participar desse processo de decisão do futebol brasileiro”, completou o CEO.

João Paulo Silva é mais contido

Do lado do Ceará, que também havia apoiado Reinaldo Bastos, João Paulo Silva foi mais contido nas palavras e preferiu destacar o desejo de que o novo presidente (que deve ser realmente Samir Xaud) tenha um olhar generoso para com as pautas dos times nordestinos, o que, nas palavras de João Paulo, era uma prática feita pelo ex-presidente, Ednaldo Rodrigues, afastado na última semana.

Os clubes fazem o espetáculo do futebol brasileiro. Uma seleção forte passa por uma confederação forte também. Espero que, assim como Ednaldo teve com os times do Nordeste, o próximo presidente tenha um olhar generoso aos pleitos principalmente dos clubes nordestinos. João Paulo Silva Presidente do Ceará

“Tenho certeza que o presidente Mauro Carmélio, que sempre teve voz ativa na CBF, também vai estar bem presente nessa busca por melhorias. Esperamos e trabalharemos juntos por melhorias no futebol brasileiro”, completou o presidente alvinegro.