Ednaldo Rodrigues desiste de recurso no STF para voltar à presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues desistiu de tentar voltar ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira (19), ao apresentar petição ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ednaldo foi afastado do poder na última semana, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

No texto apresentado pela defesa de Ednaldo, o ex-presidente da CBF afirmou que os últimos acontecimentos afetaram sua vida familiar e desejou sorte a seu sucessor no comando da entidade.

"Este gesto, sereno e consciente, representa o esforço do Peticionário em deixar para trás este último ato do litígio, rejeitar narrativas que ferem sua honra e de sua família, e reafirmar, diante dessa Suprema Corte, como sempre fez, seu compromisso com o respeito à Justiça, à verdade dos fatos e à estabilidade institucional da Confederação Brasileira de Futebol (...) (Ednaldo) Declara que, em relação às novas eleições convocadas pelo interventor, não estar concorrendo a qualquer cargo ou apoiando qualquer candidato, desejando sucesso e boa sorte àqueles que vão assumir a gestão do futebol brasileiro".

Afastamento na quinta-feira

Na última quinta-feira (15). o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), determinou o afastamento de Ednaldo Rodrigues do comando da entidade e nomeou o vice-presidente Fernando Sarney como interventor, encarregado de convocar novas eleições.

A decisão tem como base a anulação de um acordo firmado entre dirigentes da CBF no início deste ano, que havia encerrado uma ação judicial sobre o processo eleitoral da entidade e possibilitado a reeleição de Ednaldo por aclamação. Segundo o desembargador, há indícios de incapacidade mental e possível falsificação da assinatura de um dos signatários do documento, o ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes.

Novo presidente da CBF

Nomeado interventor da CBF após a decisão do TJ-RJ, o vice-presidente Fernando Sarney marcou as novas eleições presidenciais da entidade para o dia 25 deste mês. O pleito terá apenas um candidato, Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, que se reuniu nesta segunda-feira com a Comissão Nacional de Clubes.