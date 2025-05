Clubes lançam manifesto com exigências à CBF antes da eleição de Samir Xaud

A Liga Forte União (LFU) divulgou um manifesto exigindo que a CBF avance em pontos específicos diante “mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança” que ficará à frente da entidade. Os clubes reclamam mais protagonismo, criação da Liga, mudanças no estatuto da confederação e melhorias para as competições nacionais.

São oito pontos enumerados, que LFU aponta como medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do futebol brasileiro. O manifesto é uma reação direta à candidatura única de Samir Xaud, da Federação de Roraima, que tem o apoio de 25 federações nacionais, mas apenas dez dos 40 clubes votantes, sendo apenas quatro destes da Série A.

Veja também Jogada Ednaldo Rodrigues desiste de recurso no STF para voltar à presidência da CBF

O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Bastos, era o preferido dentre os clubes votantes, mas pelo estatuto antigo da CBF, que passou a valer novamente após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, é necessário o apoio de oito federações e cinco clubes para lançar uma chapa, o que o dirigente paulista não conseguiu. Pelo estatuto da CBF, as federações têm peso 3 na votação, clubes da Série A peso 2 e da Série B peso 1.

A eleição está marcada para domingo (25), na sede da CBF. Xaud será eleito presidente da entidade para o quadriênio 2025-2029. As reivindicações da LFU são que os pontos listados sejam cumpridos dentro do novo mandato.

Pontos reivindicados pela LFU:

Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF Compromisso da criação da Liga e do reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos clubes Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes Profissionalização da Arbitragem garantindo dedicação exclusivas dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com a CBF Fomento em apoio financeiro especialmente direcionados às Séries B, C e D, assim como ao futebol feminino Estabelecimento das regras do Fair Play financeiro

Apoiam a chapa de Samir Xaud os clubes: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda.

Já as 25 federações que estão com o dirigente de Roraima são: São Paulo e Mato Grosso não apoiaram Xaud. As demais são: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.