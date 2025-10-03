O que disse Léo Condé sobre seca de gols de Pedro Raul, sem marcar há oito jogos no Ceará

Pedro Raul, centroavante do Ceará, chegou ao oitavo jogo consecutivo sem marcar gols, o que tem deixado torcedores do Vovô chateados. Após a derrota para o Vitória, nesta quinta-feira (2), o técnico Léo Condé comentou sobre a fase do atacante.

“Esperamos que essa 'seca' possa passar o quanto antes. O importante é que ele continue lutando, batalhando, ajudando na pressão e na saída de bola”, pontuou Condé em entrevista coletiva pós-jogo. Pedro Raul foi titular contra o Vitória, jogando os 90 minutos.

Emprestado ao Ceará pelo Corinthians, Pedro Raul teve início avassalador no Vovô, tornando-se rapidamente o artilheiro da equipe cearense. Ao longo do Brasileirão, porém, ele tem alternado bons e maus momentos, vivendo jejuns de gols.

Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada e um dos principais do futebol brasileiro em 2025 Foto: Davi Rocha / SVM

O atacante sempre gera expectativa, por poder marcar gols. O Pedro marcou muito no início, foi importante para nós no título estadual e no bom início do Brasileiro. Depois ficou um período sem marcar, mas voltou a marcar gols importantes, contra Botafogo, no Rio, e Flamengo. Léo Condé Técnico do Ceará

O técnico também apontou um dos possíveis caminhos para que Pedro Raul volte a marcar gols. “Agora, com o Vina retomando e melhorando fisicamente, e com mais aproximação, o jogo dele pode melhorar também”, concluiu o treinador.

Aos 28 anos, Pedro Raul soma 34 jogos, 13 gols e uma assistência com a camisa do Ceará ao longo da temporada 2025. Ele deve ser mais uma vez titular na próxima partida do Vovô, contra o Santos, no próximo domingo (5), pela 27ª rodada da Série A, no Castelão.