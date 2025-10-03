Diário do Nordeste
O que disse Léo Condé sobre seca de gols de Pedro Raul, sem marcar há oito jogos no Ceará

Centroavante foi titular contra o Vitória, mas não conseguiu balançar as redes

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:06)
Jogada
Legenda: Léo Condé falou sobre a fase ruim de Pedro Raul, que não marca gols há oito jogos no Ceará
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Pedro Raul, centroavante do Ceará, chegou ao oitavo jogo consecutivo sem marcar gols, o que tem deixado torcedores do Vovô chateados. Após a derrota para o Vitória, nesta quinta-feira (2), o técnico Léo Condé comentou sobre a fase do atacante.

“Esperamos que essa 'seca' possa passar o quanto antes. O importante é que ele continue lutando, batalhando, ajudando na pressão e na saída de bola”, pontuou Condé em entrevista coletiva pós-jogo. Pedro Raul foi titular contra o Vitória, jogando os 90 minutos.

Emprestado ao Ceará pelo Corinthians, Pedro Raul teve início avassalador no Vovô, tornando-se rapidamente o artilheiro da equipe cearense. Ao longo do Brasileirão, porém, ele tem alternado bons e maus momentos, vivendo jejuns de gols.

Pedro Raul em ação pelo Ceará
Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada e um dos principais do futebol brasileiro em 2025
Foto: Davi Rocha / SVM

O atacante sempre gera expectativa, por poder marcar gols. O Pedro marcou muito no início, foi importante para nós no título estadual e no bom início do Brasileiro. Depois ficou um período sem marcar, mas voltou a marcar gols importantes, contra Botafogo, no Rio, e Flamengo.
Léo Condé
Técnico do Ceará

O técnico também apontou um dos possíveis caminhos para que Pedro Raul volte a marcar gols. “Agora, com o Vina retomando e melhorando fisicamente, e com mais aproximação, o jogo dele pode melhorar também”, concluiu o treinador.

Aos 28 anos, Pedro Raul soma 34 jogos, 13 gols e uma assistência com a camisa do Ceará ao longo da temporada 2025. Ele deve ser mais uma vez titular na próxima partida do Vovô, contra o Santos, no próximo domingo (5), pela 27ª rodada da Série A, no Castelão.

